Продажи компьютеров Mac от Apple впервые за 8 лет упали на 13%

Новые модели компьютеров получили высокую стоимость, из-за чего их стали покупать меньше людей. Однако, компании рано начинать опасаться, ведь показатель продаж еще возрастет за счет обновленной линейки MacBook.

Как заявил аналитик издания Bloomberg Марк Гурман, продажи компьютеров от Apple сильно упали. По сравнению с третьим кварталом этого финансового года показатель продаж упал на 13%. В последний раз так низко он падал в 2010 году, 8 лет назад.

Однако, эксперт сразу же отмечает, что такой спад может легко объясниться. Все дело в разнице выхода новых устройств. В прошлом году презентация обновленной линейки Mac от Apple попала до окончания третьего квартала. В этом же году новая продукция вышла в июле, а квартал закончился 30 июня. Из этого следует, что прошлогодние показатели были выше лишь из-за разницы в дате выхода новых компьютеров Mac.

Тем не менее, нашлись аналитики, которые не верят в такое пояснение. Они считают, что компания Apple начала сильно терять в доходах из-за дороговизны своей продукции. Якобы, «яблочная» корпорация стала выпускать гаджеты, которые многие не могут себе позволить.