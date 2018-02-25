Приложение Musical.ly официально почти прекращает своё существование

Сегодня, 14:51 \\ Техно

Западные СМИ сообщают, что 2 августа приложение Musical.ly теряет свою самостоятельность и завершает своё существование, согласно обязательству перед китайской компании.

Вслед за закрытием стримингового приложения Live.ly, ставшим ударом для подростков и молодёжи, наступает закрытие и самого Musical.ly. СМИ пишут, что после прошлогодней покупки Musical.ly китайской компанией ByteDance, владеющей аналогичным приложением Tik Tok, было принято решение о слиянии двух сервисов. Личные данные пользователей задеты не будут. Они заметят «подмену» после обновления приложения, после чего им только потребуется найти свою учётную запись, содержимое которой останется нетронутым.

Tik Tok также обладает функцией, которая недавно появилась у Instagram и Facebook: оповещение о количестве времени, проведённом в приложении. Представители ByteDance говорят, что их действия носят воодушевляющий характер, поскольку Tik Tok, олицетворяющий тиканье часов, говорит о важности бытия и музыки в жизни человека и насколько всё быстротечно. Также, огромные аудитории приложений позволят рекламодателям не метаться между компаниями, а размещать рекламу на едином сервисе.

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Автор - Олеся Куприна
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