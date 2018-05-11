Илон Маск установит на компьютеры Tesla "супервеселые" игры

Сегодня, 12:46 \\ Техно

Основатель компании обратился к разработчикам через свою страницу в Twitter. Он призвал подумать над идеями для развлечения в электромобилях.

 Илон Маск поделился с подписчиками новой идеей для развития автомобилей Tesla. Он намерен установить на бортовые компьютеры "супервеселые" игры, которые будут доступны на центральных экранах, смартфонах, а также IRL транспортного средства.

В связи с такой инициативой он предложил создателям видеоигр присылать ему идеи, которые можно воплотить в Tesla. Илон Маск отметил, что ожидает от концепции максимальной креативности и удобного геймплея. Пользователи активно предлагают свои инди-проекты в комментариях. Бизнесмен также успел договориться с компанией Atari об установке в ПО ряда классических игр: Tempest, Pole Position и Missile Command. Они появятся с обновлением спустя несколько недель.

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Автор - Александр Лубяной
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