Илон Маск установит на компьютеры Tesla "супервеселые" игры

Основатель компании обратился к разработчикам через свою страницу в Twitter. Он призвал подумать над идеями для развлечения в электромобилях.

Илон Маск поделился с подписчиками новой идеей для развития автомобилей Tesla. Он намерен установить на бортовые компьютеры "супервеселые" игры, которые будут доступны на центральных экранах, смартфонах, а также IRL транспортного средства.

В связи с такой инициативой он предложил создателям видеоигр присылать ему идеи, которые можно воплотить в Tesla. Илон Маск отметил, что ожидает от концепции максимальной креативности и удобного геймплея. Пользователи активно предлагают свои инди-проекты в комментариях. Бизнесмен также успел договориться с компанией Atari об установке в ПО ряда классических игр: Tempest, Pole Position и Missile Command. Они появятся с обновлением спустя несколько недель.