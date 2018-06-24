Intel выпустит 28-ядерный процессор Skylake-X до конца 2018

Об этом свидетельствует "дорожная карта" развития компании. Её проанализировали эксперты издания WCCFTech.

Intel открывает новую линейку процессоров - А-серию. Её первым представителем станет 28-ядерный процессор на платформе Skylake-X. Создатели выпустят новинку в настольном формате. Аналитики предполагают, что речь идет о системе, показанной Intel на выставке Computex 2018. Разработчики показали разгон всех 28 ядер до тактовой частоты в 5 ГГц. В этом процессе было задействовано мощное жидкостное охлаждение и промышленный чиллер.

По прогнозам WCCFTech, продукция новой категории будет облачаться в корпус LGA 3647 и оборудована шестиканальным контроллером памяти, как у серверных Xeon Skylake-SP. Вероятно, что Intel предложит модели А-серии с меньшей производительностью и количеством ядер. Судя по "карте", эти процессоры должны появиться на рынке ещё до конца текущего года - примерно в ноябре-декабре. Немногим ранее разработчики выпустят обновленные системы Basin Falls Refresh, работающие на кристаллических системах Skylake-X. Количество их ядер достигнет 18.