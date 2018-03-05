«Вечный» светильник для бедных стран подзарядится от солнечной батареи

Уникальную лампу представила компания Deciwatt. Её продукция не впервые рассчитана на целевую аудиторию из бедных стран.

До этого ими была разработана гравитационная лампа, генератор которой подзаряжался благодаря противовесу из камней или другого груза. В новой лампе подзарядка аккумулятора будет происходить с помощью шнура. Для того, чтобы обеспечить себя светом на целый час, владелец устройства должен просто один раз потянуть за шнур. Чтобы полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 3200 мАч, необходимы уже полчаса манипуляций со шнуром. Для особо ленивых предусмотрена зарядка светильника с помощью кабеля или солнечной батареи, которые также входят в базовую комплектацию.

Для экономии энергии «вечного» светильника предусмотрены различные режимы яркости – 10, 20, 40, 60 люмен. Для освещения небольшого помещения предусмотрена небольшая «дочерняя» лампа, которая подключается к основной. Весь комплект обойдется желающим в 90 долларов.