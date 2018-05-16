Компьютерный вирус заставил чиновников с Аляски сесть за печатные машинки

Кибератака поразила систему практически всех компьютеров в администрации округа США Матануска-Сусинта. Об этом рассказало издание BBC News.

Вирус начал свою экспансию в Аляске ещё 17 июля. Тогда эксперты обнаружили лишь один из элементов вредоносного ПО, тогда как остальные незаметно заразили сервер электронной почты, операционную систему и службу аварийного восстановления. Хакеры предлагают разблокировать компьютеры и предоставить чиновникам ключи разблокировки за немалую сумму.

Однако власти Матануска-Сусинта не пошли на поводу у злоумышленников. Они заставили специалистов по кибербезопасности восстанавливать зашифрованные данные и нормальную работу электронных систем. По предварительным расчетам, эти работы займут десять дней. Некоторые документы сохранились в архивах. А для создания новых чиновники решили сесть за печатные машинки, которые оказались на складах.