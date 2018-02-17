Новая функция разработчиков мессенджера предназначена лишь для бизнес-пользователей. Об этом они сообщили на своей официальном профиле.

Стало известно, что мессенджер WhatsApp заставит компании оплачивать рекламные сообщения. В ленте его официального аккаунта пояснили, зачем ввели данное новшество и насколько оно ограничит возможности пользователей. Так, по словам разработчиков, его цель - облегчить общение между клиентами и компаниями. Первые будут получать меньше спама, а последние - выбирать, какие сообщения будут более полезными для обоих, так как за каждое придется вносить плату.

Сообщается, что стоимость одного такого может составлять от половины до девяти центов. Пользователи как и раньше смогут заблокировать любые рассылки, которые ему окажутся неинтересны.

Ранее СМИ сообщали о том, что на просторах WhatsApp появился "монстр". Он пугает других пользователей, присылая со своего аккаунта письма с угрозами и совершая звонки незнакомцам из мессенджера, чтобы также угрожать. Имя он получил благодаря тому, что делал рассылки фотографий страшных монстров.