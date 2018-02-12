Google запретил лишние вырезы на экранах

Сегодня, 19:24 \\ Техно

В скором времени выйдет новая версия операционной системы Android. В преддверии новинки компания Google подготовила ряд требований к производителям смартфонов, которые хотят, чтобы их продукт работал на базе Android. Прежде всего, специалисты настойчиво рекомендуют не делать так называемые «вырезы» на экранах.

После выхода новой модели iPhone X, среди смартфонов стали популярны «брови» и «чёлки». Уже насчитываются около 16 моделей гаджетов с подобным дизайном. Представители Google остерегают производителей, которые гонятся за модными тенденциями. Сообщается, что лицензию не получат смартфоны, которые будут иметь больше двух «карманов» на экране. Американская компания выступает против «вырезов», не только из-за неэстетичного вида, в первую очередь, модные тенденции влияют на корректность отображения приложений. «Вырезы» не позволяют выводить на экран изображение полностью. Поэтому Google допускает максимум два «выреза», причём они должны располагаться на разных сторонах экрана. Apple подобных правил не устанавливал, из-за чего многие владельцы iPhone X жалуются на неудобства.

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Автор - Валерия Лисичкина
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