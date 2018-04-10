iPhone с операционной системы iOS 12 нельзя заряжать от компьютеров

Сегодня, 18:53 \\ Техно

Интересную особенность iPhone обнаружили эксперты. Странность касается операционной системы iOS 12. При тестировании нового продукта компании Apple стало известно, что смартфон перестаёт заряжаться, если его не трогать больше часа.

Особенность не касается зарядки от обычного источника энергии. Система автоматически отключит коннектор, только если устройство подключено к компьютеру и его не разблокировали больше часа. Нововведение обусловлено дополнительной защитой личных данных владельца iPhone. Так как администрация компании Apple считает, что при длительном подключении к компьютеру может происходить копирование данных с гаджета. Ранее сообщалось, об отключении порта в случае бездействия смартфона более часа, однако о том, что нововведение коснётся зарядки, никто не мог предположить. Ряд экспертов считают это недостатком новой операционной системы, другие отмечают, что не считают дополнительную защиту проблемой, а просто будут заряжать смартфон от розетки. Новая ОС будет доступна на устройствах модели iPhone 5s и на последующих версиях смартфонов.

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Автор - Валерия Лисичкина
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