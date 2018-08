Незрячий геймер совершил 7611 убийств в онлайн-режиме Call of Duty: WWII

Таким успехом похвастался пользователь Reddit под ником TJ The Blind Gamer. Высоких результатов он смог достичь благодаря звуковым эффектам игры и голосовому помощнику Alexa от Amazon Alexa.

Слепота поразила геймера несколько лет назад. Однако 19-летний парень не потерял тягу к любимой серии и продолжил играть в онлайн-режиме. Знакомство с миром Call of Duty он начал ещё восьмилетним мальчиком, дорвавшимся до Call of Duty: World at War. В мультиплеер Modern Warfare 2 он играл с незрячим левым глазом и в очках. Полностью слепым TJ The Blind Gamer стал в разгар популярности Call of Duty: Black Ops II.

Снова вернуться к любимому занятию ему позволило развитие глубины звука, за что он благодарит разработчиков Treyarch. Качественная проработка этой составляющей позволила ему ориентироваться в Call of Duty: WWII даже без зрения. Более того, с момента выхода игры он совершил 7611 убийств и планирует вскоре увеличить показатель до 10 тысяч.

В то же время незрячий геймер продолжает испытывать определенный дискомфорт, связанный с особенностями режимов. Он желает, чтобы Treyarch и другие разработчики в будущем сделали постоянную навигацию по локациям при помощи звуковых эффектов. Это позволило бы слепым игрокам находить ключевые места и предметы, вроде флагов. Кроме того, не помешает полноценная озвучка всех надписей в интерфейсе. Пока TJ The Blind Gamer очень трудно определять оружие, которое он сумел разблокировать.