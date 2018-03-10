Google запустит поисковую систему с жесткой цензурой

Разработчики Google занялись созданием новой поисковой системы с жесткой цензурой. Сообщается, что первой страной, где будет внедрена система станет Китай.

Американская компания Google занимает на мировом рынке почетное место уже на протяжении многих лет. Поисковая система, созданная разработчиками часто получает обновления и работает без видимых сбоев. На этот раз технологи решили создать два браузера, занимающиеся цензурованием интернета. Такое решение разработчики приняли в связи с требованиями властей многих стран мира.

Новые системы получат названия Dragonfly и Maotai, одна из которых будет работать в привычном компьютерном режиме, а вторая – на устройствах с ОС Android.

Сообщается, что внедрение новинки начнется на территории Китая, где почти все сервисы «поисковика» заблокированы. После этого разработчики Google планируют обслужить данной системой другие страны.