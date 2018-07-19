Facebook и Instagram начинают показывать активность пользователей в приложениях

Компании воплотили в жизнь планы 6-месячной давности. Но всё ещё не станут прогонять пользователей из приложений.

1 августа функция контроля времени, проводимого в социальных сетях Facebook и Instagram, запускается в США. Некоторые активные интернет-сёрферы успели её протестировать и пришли к выводу, что прорыв компании не совершили. Так, узнать о своей активности в Сети и установить дополнительные настройки можно будет в меню приложений в разделе «Ваша активность».

В графиках будет приводиться общая продолжительность пребывания в соцсети за неделю, за день, также будет выводиться среднее число. Приложение напомнит, когда пользователю следует пойти и заняться более важными вещами, но на этом помощь закончится. Facebook и Instagram не станут специально отключать возможность «активничать» или как-либо препятствовать пребыванию юзера в Сети. Борьба с «зависимостью» остаётся на плечах владельцев гаджетов. А надоедливые напоминания можно будет отключить.