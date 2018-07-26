«Всё для бомжей»: Xiaomi выпустит умное мусорное ведро

Китайская компания Xiaomi пытается заполонить все сферы человеческой жизни. Теперь фанаты бренда могут приобрести умное ведро для сбора мусора.

Новое чудо техники имеет герметичную крышку, благодаря чему «чудесные» запахи не распространяются по комнате. Хотя это не главный плюс устройства. Новое ведро непременно нужно приобрести людям, ценящим чистоту, но страдающим ленью. Девайс способен самостоятельно определять, когда настал момент смены пакета, и совершит неприятную процедуру вместо хозяина. Помимо этого владельцу ведра Xiaomi не потребуется даже прикасаться к нему, устройство оборудовано датчиком движением, благодаря которому крышка открывается, как только фиксирует движение поблизости. В связи с этим стоит основательно подойти к месту расположения резервуара для отходов, чтобы он лишний раз не открывался. Так же стоит обеспечить поблизости источник электрической энергии, так как устройство работает от сети. Удобное приспособление достигает 40 сантиметров в высоту, и может вмещать до 15,5 литров мусора. Презентация состоится в начале сентября. По предварительным данным умное ведро будет стоить около двух тысяч рублей ($29).

Сотрудникам компании стоит подготовиться к волне злостных шуток пользователь. Дело в том, что завтра Xiaomi презентует новый смартфон Mi 8. В сети его прозвали «iPhone для бомжей». Эксперты утверждают, что новый продукт Xiaomi является точной копией iPhone SE, но по более низкой цене. Однако возможно мусорная тема станет не плохим маркетинговым ходом со стороны китайской компании.