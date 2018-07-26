«Всё для бомжей»: Xiaomi выпустит умное мусорное ведро

Сегодня, 13:55 \\ Техно

Китайская компания Xiaomi пытается заполонить все сферы человеческой жизни. Теперь фанаты бренда могут приобрести умное ведро для сбора мусора.

 Новое чудо техники имеет герметичную крышку, благодаря чему «чудесные» запахи не распространяются по комнате. Хотя это не главный плюс устройства. Новое ведро непременно нужно приобрести людям, ценящим чистоту, но страдающим ленью. Девайс способен самостоятельно определять, когда настал момент смены пакета, и совершит неприятную процедуру вместо хозяина. Помимо этого владельцу ведра Xiaomi не потребуется даже прикасаться к нему, устройство оборудовано датчиком движением, благодаря которому крышка открывается, как только фиксирует движение поблизости. В связи с этим стоит основательно подойти к месту расположения резервуара для отходов, чтобы он лишний раз не открывался. Так же стоит обеспечить поблизости источник электрической энергии, так как устройство работает от сети. Удобное приспособление достигает 40 сантиметров в высоту, и может вмещать до 15,5 литров мусора. Презентация состоится в начале сентября. По предварительным данным умное ведро будет стоить около двух тысяч рублей ($29).

Сотрудникам компании стоит подготовиться к волне злостных шуток пользователь. Дело в том, что завтра Xiaomi презентует новый смартфон Mi 8. В сети его прозвали «iPhone для бомжей». Эксперты утверждают, что новый продукт Xiaomi является точной копией iPhone SE, но по более низкой цене. Однако возможно мусорная тема станет не плохим маркетинговым ходом со стороны китайской компании.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Лисичкина
Главное за неделю

Гибкие смартфоны Xiaomi и Oppo будут в несколько раз дешевле аналогичных моделей Samsung

 Китайская компания Xiaomi собирается выпускать гибкие смартфоны. Руководство стремится одним из первых занять пока еще свободную нишу в данном сегменте.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Учёные рассказали, когда Google и Apple начнут управлять человечеством

 Представители старшего поколения имели возможность наблюдать, как стремительно...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Инсайдер показал живые фотографии iPhone X Plus и iPhone 9 2018 года‍

 Снимки появились в социальной сети Twitter на официальной странице любителя технических...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ