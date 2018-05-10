Samsung может вытеснить Apple по программе trade-in

Сегодня, 13:06 \\ Техно

Не так давно в России запустили систему trade-in для компании «Samsung». Дословно название системы переводится как «обменять». То есть прежде чем купить новый гаджет покупатель приходит в магазин и сдаёт свой старый девайс, за это он получает скидку на новое устройство или частично покрывает его стоимость.

 Стоит отметить, что на данный момент в России можно «обменять» только продукты компаний «Apple» или «Samsung», но получить скидку можно на девайсы и других устройств. Старт новых возможностей для владельцев южнокорейских гаджетов приятно удивил продавцов. Первое место в системе trade-in по-прежнему занял продукт «Apple». Чаще всего покупатели получают скидку, сдав iPhone модели 5s, цветом «Серый Космос». А вот второе, третье и четвертое место заняли продукты производства «Samsung». Лидером, несомненно, стал смартфон модели Galaxy S7, в разных цветовых решениях. Закрыл Топ-5 iPhone 6 серого цвета. Услуга действует в большинстве российские магазинах, реализующих цифровую технику.

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Автор - Валерия Лисичкина
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