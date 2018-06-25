Персонажи «Холодного сердца» дополнили набор эмодзи для Samsung Galaxy S9

Samsung и Disney представили совместный проект – анимированные стикеры с виртуальной реальностью. Теперь можно отправить свое видеосообщение с маской персонажей популярного мультфильма.

На смартфонах Samsung Galaxy S9 появится новая возможность – перевоплощение в героев из «Холодного сердца». Функция будет работать с помощью технологии распознавания лиц. Пользователь должен записать видео, а маска эмодзи полностью повторит мимику.

Ранее на смартфонах были сделаны другие популярные персонажи от Disney: Микки и Минни Маусам, Дейзи Дак, Гуфи и прочие. Их ряды пополнит Эльза, Анна, Кристофф и снеговик Олаф. Отправить эмодзи можно с Galaxy S9 и S9+. Для этого пользователь должен открыть режим AR-модели. На приборной панели будет изображение крестика, на который надо нажать. После этих действий откроется магазин Galaxy Apps, где можно загрузить пакет стикеров «Frozen». Разработчики гарантируют, что это не все доступные персонажи, и скоро пакет будет расширяться