Персонажи «Холодного сердца» дополнили набор эмодзи для Samsung Galaxy S9

Сегодня, 19:40 \\ Техно

Samsung и Disney представили совместный проект – анимированные стикеры с виртуальной реальностью. Теперь можно отправить свое видеосообщение с маской персонажей популярного мультфильма.

На смартфонах Samsung Galaxy S9 появится новая возможность – перевоплощение в героев из «Холодного сердца». Функция будет работать с помощью технологии распознавания лиц. Пользователь должен записать видео, а маска эмодзи полностью повторит мимику.
Ранее на смартфонах были сделаны другие популярные персонажи от Disney: Микки и Минни Маусам, Дейзи Дак, Гуфи и прочие. Их ряды пополнит Эльза, Анна, Кристофф и снеговик Олаф. Отправить эмодзи можно с Galaxy S9 и S9+. Для этого пользователь должен открыть режим AR-модели. На приборной панели будет изображение крестика, на который надо нажать. После этих действий откроется магазин Galaxy Apps, где можно загрузить пакет стикеров «Frozen». Разработчики гарантируют, что это не все доступные персонажи, и скоро пакет будет расширяться

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Автор - Попова Дарья
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