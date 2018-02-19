3D-печать помогла создать новые долговечные аккумуляторы

Сегодня, 18:44 \\ Техно

Ученые университета Карнеги-Меллона сумели найти рациональный способ создания аккумуляторов, которые прослужат дольше и не превысят прежних параметров.

Для этого специалисты прибегли к помощи 3D-печати. Благодаря этой технологии, они сумели получить микрорешётки для литий-ионных аккумуляторов, которые повышают пропускную способность и продлевают срок службы батареи. Ученые утверждают, что проблемы быстрой разрядки аккумуляторов кроются в несовершенстве внутреннего оснащения. При этом отмечается крайне нерациональное использование батареи электронным устройством. По подсчетам экспертов, до 50% заряда остаются невостребованными. Новая технология позволит распределять и расходовать энергию равномерно и полностью, защищая аккумулятор от перегрева. Как показали разработки, долговечные батареи сделанные с помощью 3D-печати будут весить меньше стандартных аналогов.

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