Telegram потерял 23% пользователей

Если сравнить с весенними месяцами, то за июнь пользователей Telegram стало на 23% меньше. В апрели популярным приложением пользовалось почти 3 миллиона юзеров, однако, в момент небывалой популярности мессенджер заблокировали, это и обусловило потерю значительного количества клиентов.

Российский суд заблокировал Telegram из-за того, что разработчики приложения не предоставили Федеральной службе безопасности возможность расшифровки личных сообщений. Однако с помощью специальных приложений юзеры могут нелегально пользоваться Telegram. Нельзя сказать, что конкуренты Telegram выиграли от его блокировки. WhatsApp пользуются около 14 миллионов пользователей, он определённо преобладает над Telegram, но количество клиентов приложение снизилось за месяц на 2%. Viber потерял 8% юзеров, сейчас им пользуются около 8,7 миллиона человек. Прирост клиентов наблюдается только у мессенджера Google Chat. За два месяца его аудитория увеличилась на 25%, но количество пользователей составляет всего 746 тысяч.