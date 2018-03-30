Apple рискует потерять свою индивидуальность под руководством Тима Кука

Компания одна из первых поспособствовала эмоциональной привязанности клиентов к своей продукции. Без серьёзных инноваций Apple рискует потерять всю прибыль.

Такое заявление сделал бывший креативный директор Apple, работавший бок о бок со Стивом Джобсом для создания культа вокруг «яблочного» бренда. Кен Сигал рассказал, что ныне покойный основатель корпорации был одержим созданием ауры, заставляющей людей с нетерпением ждать новую продукцию марки. Именно этого не хватает Apple под руководством Тима Кука, утверждает Сигал. Продукция теряет лояльность клиентов и свою индивидуальность, а рынок перенасыщен техникой такого же уровня и цены.

«Сейчас Apple представляет собой совершенно другую компанию. Смартфоны больше не являются уникальными и не дают возможности покупателям почувствовать себя частью истории», - сказал в интервью Кен Сигал. По его словам, Apple больше не кидает вызов миру, а отличительных черт стало намного меньше. Львиную долю доходов компании составляют смартфоны. В 2017 году спрос на них впервые серьёзно уменьшился. Эксперты связывают это с тем, что потребители стали более «рассудительными» и выбирают более качественные устройства, которые можно дольше использовать. Всплеск популярности смартфонов наблюдается только на развивающихся рынках в странах третьего мира, однако техника от Apple является слишком дорогой для жителей тех стран.