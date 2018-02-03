Mail.Ru Group отказалась от браузера "Амиго"

Разработчики останавливают работу над развитием проекта и его технической поддержкой. Так 31 июля объявила пресс-служба холдинга.

В 2012 году Mail.Ru Group выпустила браузер собственного производства "Интернет@Mail.ru" в его основу лег исходный код Chromium. Спустя год проект получил новое название - "Амиго". По задумке создателей, новинка должна была создать комфортные условия для пользователей социальных сетей. К нему можно было привязывать аккаунты отечественных "Одноклассников", "Моего мира" и "ВКонтакте", а также американский Facebook.

Теперь, спустя 6 лет, сотрудники Mail.Ru Group отказались от "Амиго" из-за его непопулярности. Они видят причину этого явления в недобросовестности некоторых партнеров, использующих "серые" схемы продвижения браузера. Активные пользователи Интерната в СНГ могли заметить, что некоторые программы опционально устанавливали "Амиго" вместе с основным продуктом. В Mail.Ru Group отметили, что такие действия создали их проекту негативную реакцию.

Те, кому понравилось пользоваться "Амиго", могут продолжать работать с актуальной версией. Однако обновлений больше не будет.