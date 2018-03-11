Компания OnePlus обошла Samsung по продажам телефонов премиум-класса на рынке Индии

Индия является одним из крупнейших и важнейших рынков для производителей мобильных устройств. И если раньше наибольшая часть проданных гаджетов премиум-класса принадлежала Samsung, то теперь южнокорейская компания отошла на второй план.

Согласно последним исследованиям рынка от компании Conterpoint, OnePlus стала занимать первое место в Индии по продажам телефонов стоимостью выше 30 тысяч рупий, что примерно равняется 27 тысячам рублей. Следующей на рынке стала Samsung, а за ней уже идёт Apple.

Это первый случай, когда компании OnePlus удалось занять лидирующие позиции в одном из сегментов рынка. Кроме этого, производитель входит в пятерку лучших в Индии. Своего основного конкурента компания обошла благодаря тому, что их телефоны значительно уступают по цене, но не сильно различаются в качестве. Специалисты отмечают, что такая тенденция позволит OnePlus укрепиться в Индии, что поможет занять лидирующие позиции и в других сегментах.