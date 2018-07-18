В WhatsApp пользователей пугает монстр

Пользователи популярного приложения WhatsApp стали жертвами нового вируса. Среди контактов пользователей появляется новый номер, которой подписан, как Momо. Новый контакт нередко присылает посреди ночи сообщения с угрозами или устрашающими фотографиями, так же известны случаи, когда с номера Momo звонили пользователям, и на экране появлялось лицо монстра.

Помимо этого, власти некоторых стран сообщают, что хакеры публиковали личные фотографии, украденные с помощью монстра. Также сообщается, что Momo может склонять собеседнику к совершению насилию над самим собой и окружающими. Пользователям WhatsApp не рекомендуется общаться с загадочным контактом. Предполагается, что терроризм монстром - злостная шутка хакеров, по другой версии, таким способом рекламируют новый фильм ужасов. Имя для монстра выбрано не случайно. Два года назад в Японии была установлена скульптура демона с таким же именем. Номер зарегистрирован в Японии, однако, уже три недели с него не совершали звонков, специалисты утверждают, что возможно у шутников появились последователи, которые продолжают пугать юзеров приложения.