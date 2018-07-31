Lenovo удивило новинкой: смартфон получит 4 камеры

Новый гаджет компании Lenovo, который получил кодовое название L38031, по предварительным данным получит интересную характеристику.

Две камеры будут располагаться на задней панели телефона, а две - на переднем экране.

Руководство компании не дает официальной информации, однако, сеть уже взрывается от возросшего интереса в связи с выходом новой модели Lenovo. Всему виной то, что появились сведения не только о размерах устройства, но и некоторые внутренние характеристики. Большое любопытство у пользователей возникло оснащение мобильного телефона двумя основными и двумя селфи-камерами.

Что касается габаритов устройства, по предварительным сведениям его вес составит 149 грамм. Диагональ экрана устройства достигнет размера в 5,7 дюймов. Пока что есть информация о трех видах новой модели с разным объемом памяти в 2,3,4 Гб основной и 16, 32, 64 Гб внутренней.

Специалисты говорят, что это намеренный ход для привлечения большего числа покупателей. Но надо отметить, что даже если это продуманная стратегия компании, пока что она реализуется неплохо. Матрица камер составит 13Мп. Помимо интересной новинки, смартфон будет оснащен 8-ядерным процессором с частотой 2 ГГц. Дата выхода устройства пока не анонсируется.