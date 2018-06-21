Разработана нейросеть, использующая свет вместо электричества

По словам специалистов, данную нейронную сеть можно использовать для моментальной обработки изображений, например, для поиска лиц в толпе людей, которые постоянно движутся. Эксперты предположили, что механизм можно сразу встраивать в видеокамеры.

Стало известно о том, что ученые разработали нейронную сеть, которая может работать при помощи света лазера, а не электричества. Кроме того, ее научили распознавать цифры. По словам специалистов, устройство состоит из нескольких пластиковых пластин довольно сложной структуры, которые были напечатаны при помощи 3D-принтера. Каждая из этих пластин является неким слоем нейронов, которые способны отражать свет или пропускать его за счет своей прозрачности.

После того, как устройство было создано, специалист решили провести ряд экспериментов. Для этого они использовали пять параллельных друг другу пластин. Перед пластинами располагали изображение, затем свет по очереди пробивался через каждую из них и на выходе формировал изображение, которое и стало "кодом" распознанного объекта.

После этого специалисты проверили работоспособность своей системы. Так, нейросеть обучили распознавать цифры от 0 до 9, и показали ей 55 тысяч изображений. В результате исследования система смогла верно распознать цифру в 95% случаев.