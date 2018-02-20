Инсайдер показал живые фотографии iPhone X Plus и iPhone 9 2018 года‍

Снимки появились в социальной сети Twitter на официальной странице любителя технических новинок Ивана Гескина. Он представил модели черного и белого цветов.

В сеть просочилось уже достаточно много фактов о том, как будут выглядеть новые смартфоны от американской корпорации Apple, которые она готовится выпустить уже осенью 2018 года. Почти сразу после того, как на официальном рынке появился iPhone X, который также называют десятым, инсайдеры начали распространять информацию о трех других смартфонах, которые компания выпустит вслед за ним.

Специалисты приводили данные о том, какими параметрами будут обладать телефоны, однако поклонники фирмы все равно с нетерпением ждали, каким внешним видом они будут обладать. Наконец, один из российских инсайдеров показал живые фотографии iPhone X Plus и iPhone 9. Пользователи сети предположили, что на предоставленных им фотографиях лишь макеты либо же китайские подделки, однако проверить это пока невозможно. Так или иначе, специалисты оценили фотографии как правдоподобные.