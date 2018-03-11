Гибкие смартфоны Xiaomi и Oppo будут в несколько раз дешевле аналогичных моделей Samsung

Китайская компания Xiaomi собирается выпускать гибкие смартфоны. Руководство стремится одним из первых занять пока еще свободную нишу в данном сегменте.

Разработчики Xiaomi и Oppo уже обсуждают возможность поставки необходимых для создания гибких гаджетов деталей. Китайская компания хочет стать одной из первых, кто выпустит в продажу такую модель. При этом лидером в данном сегменте остается Huawei. Именно она, по предварительной информации, должна стать первой организацией, которая выпустит гибкий смартфон. Если все пройдет по плану, то выход в свет новых моделей у обеих компаний ожидается в 2019 году.

Специалисты отмечают, что спешка Xiaomi может обернуться не очень хорошо. По их словам, возможно компании придется принести в жертву более высокое качество, чтобы успеть в необходимый срок. Что касается Samsung, корпорация, откладывала анонс гибкого телефона уже несколько раз. А разработки создатели ведут примерно с 2013 года. Всему виной, как говорит руководство, стремление изобрести как можно более качественный смартфон для удобства пользователей.

Предполагается, что гибкие гаджеты Xiaomi можно будет приобрести меньше, чем за 1000 долларов. Отмечается, что первому гибкому телефону корейской компании Samsung ориентировочно прогнозируется цена в 1800 долларов.