Tesla создала доски для сёрфинга за 1500 долларов и продала все за несколько часов

Tesla перестала быть компанией, специализирующейся только на производстве «бережливых» технологий. В её арсенале телефоны, обычный «мерч», игрушки, зарядки и доски для сёрфинга.

Технология создания доски не подразумевала изобретения колеса. Лимитированная версия была создана в соавторстве с профессиональными сёрфинговыми компаниями Lost Surfboards и Matt Mayhem Biolos. Доска сочетает матовое и глянцевое покрытие. От Tesla ей досталось углеродное волокно, в которое спрятали лого компании.

Официальный сайт, страницы Tesla и Илона Маска в социальных сетях хранят молчание. Но, несмотря на этот подозрительный факт, 200 досок для сёрфинга за 1500 долларов были распроданы в течение нескольких часов. Стоит отметить, что качественная доска не превысит отметку в 800 долларов, поэтому остаётся гадать, за что Tesla почти удвоила сумму. На доставку уйдёт от 2 до 10 недель. Причины создания продукта, который никак не относится к великому учёному Тесла и его роду деятельности, остаются загадкой. Напомним, что в последние годы Tesla показывает ежегодный многомиллионный убыток, за что получает критику от известных разработчиков.