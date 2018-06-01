Учёные рассказали, когда Google и Apple начнут управлять человечеством

Представители старшего поколения имели возможность наблюдать, как стремительно развиваются современные технологии. Ещё в середине прошлого века разговаривать по телефону без проводов, и иметь дома компьютер казалось фантастикой, а десять лет назад россиян приводили в восторг телефоны без кнопок (сенсорные), сейчас же это обыденные вещи, которыми никого не удивишь. В связи с этим не сложно поверить, что через какое-то время человеческим мозгом можно будет управлять с помощью смартфона.

Об этом заявляет английский учёный Пирсон Йен. Если верить словам исследователя, то через какие-то тридцать лет, крупные компании вроде Google и Apple смогут управлять человечеством. Дело в том, что учёные разработают устройства или приложения, которые смогут пересаживать мозг человека в другое тело, то есть смогут сделать человека бессмертным, это и позволит им контролировать всё человечество. Уже сейчас компании вкладывают миллиарды долларов в изучение человеческого мозга и создание искусственного интеллекта. Пирсон Йен утверждает, что люди, дожившие до 2050 года, смогут удостовериться в правдивости его слов. Не исключено, что наступит момент, когда человек станет на половину, а то и полностью роботом. Тогда писателей-фантастов можно назвать не выдумщиками, а предсказателями.