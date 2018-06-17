Эксперты рассказали, как защитить свой iPhone от воров

Продукты компании Apple пользуются популярностью по всему миру, прежде всего, из-за качественности и надёжности. Но как оказалось, не все обещанные функции гарантируют безопасность пользователям iPhone. Разработчики смартфонов делают акцент, прежде всего, на защиту личных данных, но детально не продумали вариант кражи или потери устройства.

Представители Apple обещают, в случае необходимости, найти или хотя бы удалённо заблокировать смартфон с помощью функции «Найти iPhone». Однако терявшие телефон пользователи знают, что функция работоспособна, только в том случае, если устройство включено на момент поиска, ко всему прочему, iPhone должен иметь доступ к интернету. Несомненно, это промах разработчиков, так как зачастую вор немедленно отключает смартфон. Эксперты рекомендуют ставить на телефон пароли, причём код для разблокировки должен отличаться от кодов, защищающих приложения или личные данные владельца. Во-первых, взлом устройства займёт время, которое пользователь сможет использовать для поиска девайса. Во-вторых, если владелец iPhone не сможет спасти свой гаджет, то ему удастся хотя бы досадить преступнику. Опытный вор, конечно, подберёт пароли, но на это потребуются время и усилия. Стоит отметить, что товары компании Apple - недешёвое удовольствие, в связи с этим на смартфоны идёт целая охота среди преступников. Например, iPhone X стоит около 80 тысяч рублей, в полиции ущерб на данную сумму рассмотрят, как кражу в особо крупных размерах. Пострадавшему стоит обратиться за помощью к правоохранительным органам, но из-за того, что как правила, подобных дел много, только на рассмотрение заявления уйдет 10 дней, за это время злоумышленник успеет не только взломать гаджет, но и легко продаст его.