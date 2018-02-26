Сравнение характеристик Nova 3i и Xiaomi Mi A2 показало превосходство Huawei

По программному и аппаратному обеспечению лучшим оказался Huawei Nova 3i благодаря оснащению процессором Snapdragon 660, а также операционной системе Android One.

Из-за неё смартфон достаточно производителен. Дизайн и дисплей оказались качественнее у Huawei Nova 3i. Экран здесь 6,3 дюйма, и у него очень большое разрешение. Ёмкость батареи всего 3340 мАч, однако в сравнении с Xiaomi Mi A2 это всё равно больше. С другой стороны, последний оказался лучше по снимкам.

У гаджета двойная камера, количество мегапикселей у которой существенно выше. Немаловажным фактором стала и цена – Huawei Nova 3i оказался дороже. Разница в стоимости составляет более 100 долларов. Эксперты подчёркивают, что проведённый анализ не доказывает стопроцентную необходимость выбирать один смартфон, поскольку и у первого, и у второго есть свои недостатки.