Google Assistant заговорил на русском языке

Сегодня, 21:30 \\ Техно

Новая версия приложения Google Assistant порадовал приобретенной функцией, которая, как ожидается, расширит его распространение и популярность. Теперь голосовой помощник поддерживает русский язык.

 Как сообщают разработчики обновление готово и может быть скачено и установлено пользователями как iOS так и Android. Отмечается, что о введении русского языка начали говорить еще зимой. Специалисты уже давно начали тестировать возможность функционирования приложения на еще одном языке. В настоящее время экспертами представлена итоговая версия программы. Однако руководство предупреждает, что пока еще не все пользователи могут скачать новинку на свое мобильное устройство. Для обеспечения полного доступа к программе разработчикам нужно еще некоторое время. Предположительно, через неделю «русского ассистента» смогут добавить к себе на смартфон все желающие.

Напомним, ранее был проведен опрос, в результате которого было определено, какой голосовой помощник считается самым умным. Согласно итоговым данным, пользователи выбрали именно Google Assistant. Он получил поддержку 85,8% респондентов. Отмечается, что он представляет наиболее полную и качественную информацию по запросам владельцев гаджетов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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