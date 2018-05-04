Игроки раскритиковали новую «Asphalt 9: Легенды» за подражание серии «Need for Speed»

Пользователи назвали провалом выход долгожданной мобильной игры от французской компании Gameloft. Разработчиков раскритиковали за выпуск «сырой» версии.

Суть игры в том, чтобы побеждать других гонщиков в заездах по городу. Водитель получает за каждый выигрыш определённую сумму денег и может улучшить свой автомобиль или приобрести новый. Пользователям очень полюбились предыдущие части, поэтому обновление было лишь делом времени. Выход новой части аркадной игры «Asphalt 9: Легенды» сильно разочаровал геймеров.

Главной претензией к новой игре стало отсутствие сюжета и плохая графика. По мнению пользователей, разработчики пытались подражать серии игр «Need for Speed» от Electronic Arts. «Если пытаетесь сделать что-то типа NFS no limits то нужно добавить сюжет, тюнинг», - написал один из пользователей. В игре добавили возможность менять автомобили, но за дополнительную плату, что очень расстроило игроков.

«Мыло, просто настоящее мыло. Картинка ужасная, разрабы поленились сделать оптимизацию и расширенную настройку графики», - написал один из пользователей. Многие пожаловались, что даже мощные процессоры не справляются с графикой игры. Огромным минусом для игроков стал ограниченный бензин. У многих игра автоматически выключается из-за недоработок, но топливо снимают как за участие в гонках. Также игру можно запустить только при подключении в Сети. Игроки пожаловались на неудобное правление. TouchDrive многим показался бесполезным.