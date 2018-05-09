Приложение Apple Store обзавелось голосовым поиском

Теперь поклонники бренда смогут легче ориентироваться в фирменном магазине iOS. Такую информацию 27 июля объявила пресс-служба компании.

Разработчики приложения Apple Store внесли ряд функциональных изменений. Первое, на стоит обратить внимание пользователей - это функция голосового ввода запроса. Теперь интернет-магазин предлагает более легкий способ для поиска желаемых товаров. Чтобы воспользоваться им, нужно найти возле строки поиска кнопку с микрофоном, кликнуть на неё и говорить. Такая система далеко не нова на рынке - ее несколько лет успешно используют приложения Google.

Вместе с голосовым поиском Apple Store обзавелся выдачей пользовательских запросов. Создатели предполагают, что пользователь может найти для себя дополнительную позицию и купить больше продукции. Наиболее популярные позиции выделяются в виде своеобразных карточек.