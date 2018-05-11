В Великобритании предлагают запретить несовершеннолетним управлять дронами

Дети смогут играть беспилотниками только под контролем взрослых. Такой законопроект описал TechCrunch.

Инициатива поступила от правительства Великобритании. Политики считают, что несовершеннолетним гражданам стоит запретить использовать дроны тяжелее 250 грамм. Согласно проекту, управлять такими летательными аппаратами британцы смогут лишь после 18-летия. Ещё три года - и местный житель сможет получить лицензию на управление самолетом или вертолетом.

Кроме ограничений для операторов, Кабинет министров разрабатывает другие направления по контролю беспилотных дронов. Так планируется ограничить высоту их полета до 120 метров. Профильные ведомства задумались над созданием специальных средств, защищающих объекты и граждан от повреждений. Британские политики обсуждают возможность создания приложений, которые будут планировать зону полета аппаратов. Отдельной темой выступает административное наказание за неправомерное использование дронов. Некоторые предлагают силами полиции выписывать нарушителям крупные штрафы до 2,5 тысяч фунтов стерлингов.