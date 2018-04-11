Magic Leap продемонстрировала AR-интерфейс Lumin OS

Довольно скрытная компания вдруг показала наработки своей операционной системы. Их приводит издание TechCrunch.

Magic Leap уже семь лет создает свои очки дополненной реальности с Lumin OS на основе технологии дополненной реальности. В декабре прошлого года состоялась презентация устройства. А на днях разработчики опубликовали изображения AR-интерфейса и его взаимодействия с окружающим миром.

Судя по скриншотам, главное меню будет плоским и выполнено в формате "ромашки". В центре цветка располагается иконка галереи, а на "лепестках" - другие стандартные приложения от Magic Leap. Однако есть режим, использующий трехмерные объекты в реальном пространстве. Создатели продемонстрировали, как система выделяет вокруг пользователя обширные плоскости и размещает на них виртуальные "призмы" с различными элементами. Так Lumin OS может вывести на стену экран, воспроизводящий видео, или сетку галереи. На этом же скриншоте видно некое трехмерное "дерево обучения" - о его предназначении пока ничего не сказано.

Разработчики намекают, что пользователь сможет настраивать свой онлайн профиль и даже создавать собственный стилизованный аватар. Кроме того, Lumin OS будет распознавать 8 жестов и выполнять соответствующие команды. По заверениям сотрудников Magic Leap, всё это заказчики очков смогут опробовать уже этим летом.