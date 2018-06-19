В Москве состоялась презентация новой методической среды для учителей

26 числа уходящего месяца столичный Депобразования провел селекторное совещание. Участники этого мероприятия смогли ознакомиться с возможностями Народной учительской электронной методической среды (НУЭМС). Это платформа, регистрацию на которой прошло уже более тысячи педагогов, использующие портал для обмена профессиональным опытом и консультациями. Пользователи НУЭМС на регулярной основе встречаются вживую на различного рода выездных семинарах и мастер-классах. Об этом сообщил сайт «Только что».

В настоящее время на портале представлено два вида контента в разделах «Инструменты успеха» и «Вопросы и ответы». Первый предназначен для публикации успешных преподавательских практик (сейчас там 198 материалов), а второй — для обмена опытом и консультаций между учителями.

Глава столичного Депобразования Исаак Калина согласен с тем, что в НУЭМС необходимо внедрить «гостевой» доступ. Это найдут полезным студенты высших учебных заведений педагогического профиля.



