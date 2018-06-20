Google установила в Нигерии бесплатные станции для доступа в Интернет

Компания расширяет свой амбициозный проект на африканские страны. Об этом рассказала пресс-служба.

Первую Google Station установили в крупнейшем городе Нигерии - Лагосе. Бесплатные точки доступа к Интернету успешно работают в пяти учреждениях, которые регулярно посещает большое количество людей. Среди них - аэропорт и торговые центры. Скорость загрузки станций от Google довольно высока - до 30 Мбит в секунду. В то же время по стране средние показатели не превышают 1,86 Мбит.

При установке точек доступа Google сотрудничает с интернет-провайдерами Нигерии. Американская корпорация обеспечивается африканцев облачным сервисом и необходимым оборудованием, тогда как партнеры на местах подключают его к общей инфраструктуре. Подобная система уже хорошо показала себя в Индонезии, Индии, Таиланде и Мексике. Кроме славы благодетеля Google должна получить существенный доход благодаря расширению аудитории для рекламодателей.

Стоит отметить, что Google Station не дебютный интернет-проект компании в Африке. Так в Гане и Уганде внедряется Project Link, предусматривающий создание оптоволоконных сетей на территории упомянутых государств. Немалый интерес привлек к себе Project Loon, который ставит своей целью обеспечить жителей Кении интернет-покрытием через воздушные шары. Точки раздачи будут питаться от солнечных батарей.