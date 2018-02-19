В сети появились даты предзаказа и выхода Samsung Galaxy Note 9

Разработчики южнокорейской компании обнародовали даты, которые интересовали многих пользователей гаджетов Samsung. Новая модель Galaxy Note 9 поступит в продажу в начале августа.

По слухам, корпорация Samsung должна была допустить новый смартфон Galaxy Note 9 к предзаказу и выходу раньше срока. Однако инсайдер Роланд Куанд на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал информацию, в соответствии с которой гаджет появится на рынках 9 августа.

При этом не исключается, что в некоторых местах смартфоны и появятся раньше срока, однако, официальная премьера и выход в свет состоится в назначенный срок.

Главной особенностью мобильного устройства называют высокую автономность работы, улучшенная камера и обновленный S Pen. Что касается стоимости нового гаджета, она тоже будет выше стандартной во многом потому, что это новинка. Так, предположительная цена модели со встроенной памятью, равной 128Гб, составит 1050 евро. С увеличением памяти будет расти и стоимость. И если пользователи захотят приобрести смартфон с внутренней памятью в 512Гб, то им придется заплатить йже 1250 евро.

Ранее сообщалось, что компания может наделить мобильное устройство интересной функцией. Galaxy Note 9, по предварительным данным, станет обладателем инновационной системы распознавания пользователей по дыханию. О том, будет ли присутствовать действительно такая опция в новой модели, разработчики не информируют.