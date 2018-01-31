На три буквы: сайт Академии ВЭГУ в Уфе начал нецензурно "посылать" пользователей

Сегодня, 09:11 \\ Техно

Хамство обращено в сторону абитуриентов, студентов и даже преподавателей. 28 июля страница продолжает работать в оскорбительном режиме.

 В Уфе неизвестные программисты кардинально изменили дизайн сайта Академии ВЭГУ. Стоит отметить, что изменилась лишь главная страница - при переходе по ссылкам на другие разделы, портал работает нормально. Непонятно, что послужило причиной столь радикальной реакции. Однако главная страница упростилась до простого опционального вопроса на белом фоне. Она начала предлагать пользователям предлагают выбрать один из трех вариантов, указывающий на статус.

Впрочем, отношение к представителям различных академических каст одинаково враждебное. Сайт вдруг решил нецензурно "посылать" на три буквы абсолютно всех желающих получить информацию. Для абитуриентов появляется дополнительная строка, которая сообщает о достаточном количестве учащихся, предоставляя последним весьма нелестную характеристику. Руководство Академии ВЭГУ пока не комментирует ситуацию. 

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Автор - Александр Лубяной
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