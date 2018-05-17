Эксперты назвали лучшие ноутбуки для учёбы

Модели на любой кошелёк станут незаменимыми помощниками студентам и школьникам.

Одним из лучших ноутбуков эксперты назвали Dell XPS 13. Этот вариант с интересным дизайном и практически безрамочным экраном отлично подойдёт для любителей Windows. Устройство имеет относительно небольшой вес, и его можно будет легко носить с собой на учёбу. Microsoft Surface Laptop работает на урезанной операционной системе Windows 10 S. В этом ноутбуке нет ничего лишнего, и он отличной подойдёт для учёбы.

MSI GS65 Stealth Thin станет незаменимым помощником для тех, кто любит играть в игры или работает с видеоредакторами. Ноутбук очень лёгкий и способен продолжительное время работать автономно. На тысячу долларов дешевле стоит Dell G3 15, но ничем не уступает по характеристикам предыдущему варианту. Бюджетным вариантом является ноутбук Asus Chromebook Flip C302 за 500 долларов США, однако модель не подойдёт тем, кто не может работать на Chrome OS. Среди техники от Apple безусловным фаворитом стал MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и без Touch Bar.