В США заключенные взломали тюремные счета и похитили более 200 тысяч долларов

Инцидент произошел в штате Айдахо. Несколько сотен заключенных смогли обогатить свой бюджет за счет денежных средств тюрьмы. Электронная система перевода денег в местах лишения свободы в США, как оказалось, не очень хорошо защищена.

В пяти американских исправительных учреждениях произошла кража денег со счетов. В содеянном подозревают больше 300 заключенных. По предварительным данным, произошла ошибка сервиса. Случившейся неполадкой и поспешили воспользоваться злоумышленники, переведя на свои счета огромные денежные суммы. Сообщается, что проведенная афера является подготовленным действом. Заключенные изучили работу тюремной электронной системы перевода денег прежде, чем совершать кражу.

Представитель Департамента коррекции Айдахо Джефф Рэй рассказал, что находящиеся в исправительных учреждениях заметили слабое место тюремных планшетов JPay. Сначала они просто получили неограниченный доступ к интернету. А после смогли использовать его, чтобы похитить деньги со счетов.

Средства, которые были переведены со счетов исправительных учреждений, могут быть потрачены только в магазинах, расположенных на территории тюрем. За эти деньги заключенные обычно приобретают одежду, продукты, иные необходимые вещи.

По предварительной информации, к причастным к происшествию применят более строгие условия содержания. В настоящий момент им ограничили возможность скачивать музыку и игры, который не будет отменен, пока заключенные не возместят ущерб.