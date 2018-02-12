Пожилые люди стали целевой аудиторией Google

Сегодня, 19:22 \\ Техно

По мнению разработчиков из Nest Labs, «умные» дома смогут хорошо позаботиться о пожилых людях, которые вынуждены жить в одиночестве.

Google Nest станет отличным решением для одиноких пенсионеров. «Умный» дом сможет анализировать климатические условия в доме и автоматически запускать кондиционер, обогреватель, вентилятор или увлажнитель. Также система подразумевает под собой освещение, оснащённое датчиками движения. Теперь людям с проблемами в передвижении не нужно пользоваться выключателями.

Компания Google выбрала пожилых людей в качестве целевой аудитории не случайно. По мнению разработчиков, старикам намного сложнее вести быт, если они живут одни. Людям преклонного возраста необходим контроль, который может обеспечить Google Nest. В октябре 2011 года компания представила детектор угарного газа, автоматически вызывающий спасательные службы. Также система оснащена искусственным интеллектом и подстраивается под пользователя. Специальные датчики смогут обнаружить, что с жильцом что-то случилось и сообщить об этом родным.    

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Автор - Марина Фёдорова
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