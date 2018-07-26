Эксперты объяснили, как распознать фейковый отзыв на Amazon

Отзывы на сайтах по продаже вещей массового спроса вроде Amazon появляются под практически каждым продуктом. Но, как оказалось, больше половины из них ненастоящие.

Распознать фейковые отзывы всё ещё сложно. Конкурирующие фирмы заказывают негативные отзывы, а сам продавец – позитивные, у настоящих профессионалов, поскольку время от времени их секреты раскрывают другие эксперты. Но существуют общие правила, которым «писаки» продолжают следовать.

Эксперты советуют обращать внимание на язык и стиль, которыми написан отзыв на Amazon и других онлайн-магазинах. Если рейтинг отличается, но похоже, что тексты написаны одним человеком - отзывы были составлены на заказ. Если продукт популярен у потребителей, но продавец кажется ненадёжным, читать следует только отзывы с рейтингом в 2, 3 и 4 звезды. Согласно неофициальной статистике, реальные люди чаще ставят товару 3 звезды.