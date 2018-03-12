Западные эксперты рассказали о преимуществах ГЛОНАСС перед GPS

Сегодня, 18:21 \\ Техно

Российская система спутниковой навигации единственная охватывает всю планету. Об этом пишет издание Bloomberg.

 Более совершенное покрытие - не единственное преимущество ГЛОНАСС перед западными конкурентами. Эксперты отмечают, что новейшие спутники GPS 3 не могут похвастаться действительно хорошей защитой от взлома. В то же время у них происходят сбои оборудования, отсчитывающего время.

Эксперты призывают задуматься об использовании запасной навигационной системы, ведь в США от GPS зависит слишком много различных устройств, включая мобильные телефоны и банковскую систему.

Ранее писали, что ГЛОНАСС, в свою уступает американской навигации в точности. Однако этот недостаток планируют устранить в ближайшие годы, запустив на орбиту спутники нового поколения "ГЛОНАСС-К2". Революционной особенностью станет система, минимизирующая погрешности сигнала за счет поправок на атмосферные помехи.

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Автор - Александр Лубяной
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