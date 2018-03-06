Мощный взрыв Galaxy Note 4 покалечил 5-летнюю девочку в Китае

Накануне в суде китайского города Тяньцзинь прошло очередное слушание по этому делу. Издание Gizchina узнало подробности инцидента.

Как оказалось, семья пострадавшей более года добивается справедливости после серьезной травмы ребенка. 5-летняя девочка из провинции Гуйжоу пользовалась смартфоном Galaxy Note 4, который ей в 2016 году отец купил в магазине Fileda. Мощный взрыв привел к ожогу второй степени на лице и левой руке малышки.

В связи с тяжелыми травмами родители девочки требуют у Samsung крупную компенсацию в размере около 250 тысяч долларов за дефектный товар, который покалечил их дочь. Однако филиал компании в Китае считает сумму несправедливой и предлагает возместить примерно 1,5 тысячи долларов на лечение, транспортировку и реабилитацию девочки.

Как сообщают источники, результаты суда от 26 июля далеко не в пользу производителя. Следующее заседание состоится 21 августа. Адвокаты Samsung попросили дополнительное время для сбора доказательной базы. Родственники ребенка возмущены, что компания продолжает продавать свои устройства, хотя знает об их взрывоопасности.