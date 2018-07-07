Twitter продолжит войну со спамом, несмотря на потери активных пользователей

Борьба со спамом на просторах социальной сети началась в июне, когда её представители стали усложнять систему регистрации. После этого Twitter решила блокировать пользователей, потеряв многих из них, но это заставило только ужесточить меры.

Социальная сеть лишилась около 3 миллионов активных аккаунтов, из-за того, что спам на её просторах стал серьезной проблемой. Однако представители Twitter заявили, что им удалось достичь прибыли в 100 миллионов долларов, несмотря на потерю пользователей. При этом, войну со спамом никто прекращать не собирается, ведь она идёт только на пользу платформе.

Представители социальной сети отмечают, что в дальнейшем продолжат борьбу по остановке сообщений от ботов, ужесточив меры еще больше. Это вызовет еще одну волну снижения активных пользователей. Инвесторы переживают, что подобные действия могут привести к краху социальной сети. Однако представители Twitter настроены более оптимистично, ожидая, что количество пользователей увеличится после серьезной отчистки платформы от спама.