Эксперты: пользоваться телефоном на зарядке – нельзя

По мнению экспертов, категорически нельзя пользоваться мобильным телефоном, когда он заряжается. Иначе, говорят они, будьте готовы к последствиям.

Сегодня для большинства пользователей смартфонов мобильный телефон – это незаменимый помощник. На своих гаджетах многие люди хранят необходимые для работы приложения, и даже текстовые файлы. По этой причине часто люди пользуются телефоном, когда он находится на зарядке. Причин много: успеть что-то сделать или позвонить по важному вопросу. Однако эксперты утверждают, что этого делать нельзя.

Дело в том, что такое обращение с гаджетом может испортить его батарею. Во время заряда аккумулятор нагревается, а использование телефона может перегреть батарею. Вследствие она вздуется и просто прекратит работать. Нередко может случиться небольшой взрыв.

Эксперты советуют лучше отключить телефон от сети и подключить обратно после всех свершенных дел.