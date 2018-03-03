Эксперты: пользоваться телефоном на зарядке – нельзя

Сегодня, 01:30 \\ Техно

По мнению экспертов, категорически нельзя пользоваться мобильным телефоном, когда он заряжается. Иначе, говорят они, будьте готовы к последствиям.

Сегодня для большинства пользователей смартфонов мобильный телефон – это незаменимый помощник. На своих гаджетах многие люди хранят необходимые для работы приложения, и даже текстовые файлы. По этой причине часто люди пользуются телефоном, когда он находится на зарядке. Причин много: успеть что-то сделать или позвонить по важному вопросу. Однако эксперты утверждают, что этого делать нельзя.

Дело в том, что такое обращение с гаджетом может испортить его батарею. Во время заряда аккумулятор нагревается, а использование телефона может перегреть батарею. Вследствие она вздуется и просто прекратит работать. Нередко может случиться небольшой взрыв.

Эксперты советуют лучше отключить телефон от сети и подключить обратно после всех свершенных дел.

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Автор - Алёна Иванова
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