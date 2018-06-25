В Google Maps сделали оленю размытое лицо из-за политики конфиденциальности

Люди не раз жаловались в Google на то, что компания нарушает их конфиденциальные права в сервисе Google Maps. На этот раз всё зашло слишком далеко, и ответ руководства не заставил себя долго ждать.

Дело в том, что при панорамном просмотре улиц в сервисе Google Maps пользователи обнаружили размытия лиц у людей и животных. Если первое связано с политикой конфиденциальности компании, то понять причину второго довольно-таки трудно. Стоит отметить, что человеку необходимо подать письменное заявление для того, чтобы на панорамных картах от Google появилось размытие. Но к животным это никакого отношения не имеет.

Пользователи заметили, что олень получил некое размытие лица. В результате лесной обитатель перестал быть похожим на самого себя. Причём это касается исключительно одного оленя, а не группы животных. Сотрудники Google ответили в юмористической манере на обращения недовольных пользователей. Они уточнили, что этот олень мог проходить в деле об охотнике, и, чтобы он его не вычислил, было решено размыть лицо.