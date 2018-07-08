Google Play избавится от приложений для казино и майнинга криптовалют

Сегодня, 15:11 \\ Техно

Разработчики интернет-магазина безвозвратно удалят тысячи действующих продуктов. Так 27 июля объявила пресс-служба компании.

 Сотрудники Google Play начали внедрять более суровые требования к размещенному ПО. Они приводят список приложений, которым больше не будет места на официальной платформе Android. Среди них программы для майнинга цифровых криптовалют, торговли бинарными опционами и онлайн казино.

Помимо общей концепции, Google отныне будет проявлять повышенное внимание к внутреннему контенту приложений. Так продукт обещают навсегда блокировать в Play Market за размещение рекламных сервисов для азартных игр и материалов из разряда "18+". Кроме пожизненного бана, администраторы планируют сообщать о нарушениях правоохранителям и добиваться реального наказания для недобросовестных разработчиков. Некоторые эксперты отметили, что Google Play упустили из виду приложения-криптокошельки, которые также представляют потенциальную опасность для пользователей.

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Автор - Александр Лубяной
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