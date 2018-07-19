Эксперты объяснили, зачем и как вести «двойную жизнь» в социальных сетях

Сегодня, 22:29 \\ Техно

Эксперты в сфере современных технологий предупреждают, что в их словах нет призыва скрывать настоящего себя за фейковыми аккаунтами. Они просто делятся советами с теми, кого «достало».

Часто школьники, сотрудники бюджетных структур и другие обычные люди жалуются на навязчивость их окружения в Сети. Но почему-то редкий человек решится на создание второго «я» в Интернете. Эксперты делятся, что сделать это очень просто и вернуть всё на свои места ещё легче. Для создания клона в настройках «Приложения» есть специальная функция, хотя она присутствует не на всех смартфонах. Для таких случаев придумали специальные приложения.

Полезность такого шага почувствует на себе не каждый, предупреждают эксперты. Наиболее необходимым оно будет коллегам учительницы из Омска, фитнес-тренерам и другим рабочим, беспокоящимся о своей репутации. Один из аккаунтов можно сделать рабочим и использовать его только в рабочих целях, а во втором делиться личной жизнью. Эксперты добавляют, что создать можно клон любой социальной сети.

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Автор - Олеся Куприна
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