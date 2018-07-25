Xiaomi облегчит период менструации у женщин

Сегодня, 19:18 \\ Техно

Компания Xiaomi в последнее время стала одной из ведущих благодаря своим гаджетам. Теперь Xiaomi расширяет свою продукцию.

Компания представила общественности новое устройство, которая никак не вяжется с основной ее деятельностью. Теперь фирма облегчит период менструации у женщин благодаря новинке: PMA Menstrual Heating Pad.

Данное устройство предназначено для того, чтобы во время менструации женщина могла уменьшить болевые ощущения в теле. Работает новинка от Xiaomi при помощи графеновых пластин, которые могут нагреваться. Заряжать своего «спасителя» можно обычной зарядкой, как и смартфоны.

Само устройство надевается на живот. Переживать о том, что его кто-то увидит, не стоит: все покрыто тонким шелком. Однако при этом бояться воды тоже не нужно: устройство от Xiaomi имеет водонепроницаемую поверхность. Цена такой новинки колеблется от 25 до 29 долларов.

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Автор - Алёна Иванова
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